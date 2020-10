PIEVE DI CENTO: ‘Cartografo del cuore’, rassegna di Alessio Vaccari alla ‘Galleria il Ponte 04’

Visite: 194

Di Giuliano Monari – Inaugurata sabato scorso alla ‘Galleria Il Ponte 04’ di Pieve di Cento la personale di Alessio Vaccari. La rassegna resterà aperta al pubblico fino al 21 novembre. La mostra di Alessio Vaccari ha per titolo ‘Cartografo del cuore’. L’artista, negli anni, ha maturato la sua ricerca attraverso lo studio della grande tradizione figurativa in una linea ideale che comprende la pittura naturalistica romana, Vermeer, Chardin, Friedrich, Seurat, Hammershöi, Giacometti, Ferroni, Guccione. La mostra viene presentata da un commento del critico d’arte Franco Basile: “I sogni si annidano nei ritagli del tempo, la solitudine procede a bassa velocità come tutte le cose che seguono i ritmi dell’indefinito. Questa l’impressione che si ha scorrendo le grafie di Alessio Vaccari”. All’inaugurazione erano presenti il mecenate pievese Bargellini, patron del MAGI ‘900 e l’assessore comunale Angelo Zannarini. Come consuetudine della Galleria, ricco buffet a cura di Milena Scaramelli. Il consiglio, come sempre, è di andare a visitare la rassegna d’arte, sarà una bella occasione di respirare cultura … e di questi tempi, sarà una vera boccata d’aria fresca!

