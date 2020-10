Visite: 338

la Guardia di Finanza e la Polizia Stradale stanno eseguendo in queste ore 7 ordinanze di custodia cautelare disposte dal G.I.P. di Ferrara a carico di dipendenti della Motorizzazione Civile e di imprenditori, coinvolti in un giro di mazzette per falsificare l’esito delle revisioni di mezzi di trasporto non idonei alla circolazione.

Un giro di mazzette che vedrebbe coinvolti dipendenti della Motorizzazione Civile e imprenditori. Tanti soldi per oliare i meccanismi che avrebbero permesso di falsificare l’esito delle revisioni di mezzi di trasporto non idonei alla circolazione.

È quanto hanno scoperto in una operazione congiunta la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza di Ferrara, che proprio in queste ore stanno eseguendo 7 ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip di Ferrara.

La maxi inchiesta vedrebbe indagate a vario titolo circa 200 persone.

OPERAZIONE “GHOST INSPECTIONS”:

La Polizia Stradale e la Guardia di Finanza di Ferrara hanno arrestato

per corruzione 2 dipendenti della Motorizzazione Civile e 5

imprenditori. In cambio di “mazzette” eseguivano false revisioni di

mezzi pesanti.

Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara e gli agenti della Polizia di

Stato di Ferrara, Sezione Polizia Stradale, sono impegnati nell’esecuzione, di 7 ordinanze

di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 4 agli arresti domiciliari su disposizione del

G.I.P. di Ferrara.

Ad entrare nel carcere dell’“Arginone” sono stati 2 dipendenti della Motorizzazione Civile

di Ferrara e il titolare di un’agenzia di pratiche auto del capoluogo. Ai domiciliari, invece,

sono finiti 4 imprenditori: 2 della provincia di Ferrara, 1 di quella di Bologna ed 1 della

provincia di Rovigo, tutti attivi nel settore del trasporto merci.

Sono complessivamente 216 le persone indagate per i reati di corruzione, falso e abuso

di ufficio.

L’indagine ha portato ad accertare l’esistenza di un disegno criminoso in atto da anni

finalizzato a garantire, dietro pagamento di somme denaro (fino a 350 € per pratica) a

favore di funzionari pubblici, il buon esito delle procedure di revisione di autocarri e

rimorchi che, in condizioni normali, non avrebbero mai potuto superare le verifiche

annuali obbligatorie perché privi dei requisiti tecnici richiesti. A fungere da intermediario

tra gli attori era il titolare di un’agenzia di pratiche d’auto di Ferrara.

Gli investigatori hanno accertato che più di 350 veicoli non sono mai transitati dalle linee

di controllo, e sono al vaglio le posizioni di ulteriori 270 mezzi pesanti che

indipendentemente dagli accertamenti, saranno segnalati per la revisione straordinaria.

Sono questi gli esiti di una articolata e complessa investigazione coordinata dal Sostituto

Procuratore della Repubblica di Ferrara, Andrea Maggioni e condotta in perfetta sinergia

operativa dagli uomini della Polizia Stradale e della Compagnia Guardia di Finanza della

città estense.

L’attività info-investigativa, attraverso controlli mirati su strada da parte degli agenti della

Polizia Stradale e dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ferrara, ha

avvalorato l’iniziale ipotesi delittuosa integrata dalle dichiarazioni di alcuni testimoni.

Sulla base degli indizi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara,

ipotizzando reati contro la pubblica amministrazione, co-delegava le due Forze di Polizia

all’esecuzione di approfondite indagini, disponendo l’esecuzione di intercettazioni

telefoniche ed ambientali,

oltre all’installazione di telecamere presso la sede della

Motorizzazione Civile.

