CENTO: Droga e banconote false – denunciato un 22enne dai Carabinieri in piazza a Cento

Visite: 1129





Ieri 13 ottobre i Carabinieri del Norm di Cento, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del traffico di stupefacenti, fermavano in Piazza della Rocca C.A. ventiduenne, residente a Cento, il quale a seguito di una perquisizione personale veniva trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e di marijuana oltre ad un bilancino di precisione, 60,00 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio ed una banconota falsa da euro 50,00. Il tutto veniva sequestrato dai militari operanti che, nell’ambito dello stesso servizio, individuavano e segnalavano alla Prefettura di Ferrara un cittadino senegalese per detenzione per uso personale di marijuana

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.