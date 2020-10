CENTO: Tentano furto dell’incasso del bar Snoopy – scoperti, messi in fuga dalla proprietaria e denunciati dai Carabinieri

Visite: 209





In due occasioni diverse, il 27 settembre e l’11 ottobre, erano entrati nel Bar Snoopy di Cento, fingendosi clienti ed avevano atteso con pazienza il momento propizio per colpire. L’intenzione dei due malfattori era quella di rubare l’incasso del bar, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria. Alla donna tuttavia, esperta del mestiere e profonda conoscitrice della propria clientela, quei due uomini non erano passati inosservati e quando si sono avvicinati alla cassa per asportare il denaro si era messa a gridare, correndo immediatamente al registratore di cassa facendoli fuggire. Quando si sono ripresentati, a distanza di tempo, li ha riconosciuti e tenuti d’occhio e, non appena si sono avvicinati alla cassa, la scena si è ripetuta. L’esercente, visto il ripetersi dei tentativi di furto, rappresentava l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Casumaro, i quali acquisivano le immagini del locale e della zona limitrofa, arrivando all’identificazione dei due criminali, B.A. quarantenne di Cento e S.A. ventitreenne marocchino gravitante nella zona, i quali ora dovranno rispondere avanti all’Autorità giudiziaria delle loro azioni.

