CENTO: I luoghi del FAI – Sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre si può visitare il Santuario della Beata Vergine della Rocca

Sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre si terranno le Giornate FAI d’Autunno a Cento, le quali avranno come bene culturale soggetto a visite guidate di 30 minuti il Santuario della Beata Vergine della Rocca, situato a Cento in Piazzale della Rocca, 2 , edificio del 1609 recentemente riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione seguiti al terremoto del 2012.

I turni per le visite saranno il sabato mattina dalle ore 10:00 alle 12:00 (ultimo ingresso alle 11:30), il sabato pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30) e domenica pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30)

È consigliata, se possibile, la prenotazione online dal sito del Fondo Ambiente Italiano ricercando Cento nei luoghi partecipanti all’iniziativa.

Le Giornate saranno presenziate dal Gruppo FAI Giovani di Cento e dalla Delegazione FAI di Ferrara i quali si occuperanno delle visite guidate, potranno consentire agli interessati di iscriversi al FAI o votare i Luoghi del Cuore FAI 2020, il tutto nel rispetto delle norme anticovid.

