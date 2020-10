REALIZZAZIONE ROTONDA GIOVANNINA: parte il cantiere dei lavori definitivi

Visite: 331

Dal 15 ottobre 2020 – intersezione delle vie Bologna-IV Novembre-Matteotti-Giovannina I lavori prevedono la realizzazione di un’opera che permetterà il miglioramento del traffico all’intersezione delle strade via Bologna, IV Novembre, via Giovannina e via Matteotti. L’opera avrà un costo complessivo di € 226.000,00 e i lavori dureranno circa 90 giorni. Nella rotonda verrà realizzata un’aiuola centrale di tre metri, per consentire la manovra di svolta anche ai mezzi autosnodati. I lavori prevedono anche un allargamento della sede stradale, fresatura di alcuni tratti della carreggiata e la realizzazione di uno spartitraffico con cordoli di calcestruzzo. L’intervento prevede inoltre la riqualificazione di un tratto della strada di via Bologna, l’asfaltatura per circa 700 metri, dal Ponte Nuovo sul fiume Reno (dal primo giunto a ovest) fino a via Dante Alighieri. Il cantiere modificherà il flusso del traffico e con l’ordinanza n. 225 del 14/10/2020 sono previste cinque fasi di modifiche alla viabilità

