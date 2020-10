+++LETTERA AL DIRETTORE: “Sanità con utenti di serie ‘A’ e utenti di serie ‘B’

Visite: 338

Caro Direttore, mia madre disabile al 100% con una pensione di 297% è a letto con dei dolori lancinanti, si è recata 2 volte al pronto soccorso di Cento, tutti gentili, ma nessuno ha capito in effetti che cosa lei avesse e da cosa erano dovuti i tremori e i dolori a cui lei è soggetta e per i quali non riesce nemmeno a dormire. L’ha visitata il suo medico di base, un altro bravissimo medico, suo amico gratuitamente e ambedue sono arrivati alla prognosi che molto probabilmente il dolore è dovuto ad uno spostamento di una vertebra. Mi sono recato al Cup con l’impegnativa del medico di base dove con urgenza richiedeva raggi alla colonna vertebrale e mi è stato risposto che in tutto il ferrarese non c’è posto SE NON A PAGAMENTO. Visto e considerato che la sanità dovrebbe essere un diritto di tutti e che tra l’altro per la legge Quadro la 104 i disabili dovrebbero avere cure ed esami gratuiti sono rimasto disgustato da questa sanità che fa differenziazioni creando utenti di serie A e di serie Z. Tu di questa mia lettera fanne quello che vuoi, io proverò anche con altre redazioni perchè trovo disumano lasciare una persona disabile in quelle condizioni senza poter fare i raggi, perchè giustamente senza l’esito di questi il medico curante, persona bravissima e serissima non può dargli una cura

Lettera firmata

