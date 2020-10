CENTO-PIEVE DI CENTO: Lavori alla passerella, modifiche alla viabilità tra il 24 e il 25 ottobre

Visite: 687





Arriva la passerella e per questo il traffico sul Ponte Vecchio dovrà essere interdetto per tutta la giornata di sabato 24 ottobre e per gran parte di domenica 25.

Per quel weekend è infatti prevista la posa delle travi che costituiscono la struttura portante dell’opera: sarà un’infrastruttura moderna e realizzata completamente in acciaio.

La passerella è un collegamento strategico tra Cento e Pieve e per questo molto attesa. I lavori, salvo imprevisti, dovrebbero essere completati in poche settimane.

Il costo dell’opera è di 400 mila euro, di cui 100 finanziati dalla Regione mentre la parte restante è stata divisa a metà fra le due amministrazioni comunali confinanti. La progettazione e tutto l’iter burocratico per realizzare l’infrastruttura è stata curata dall’ufficio tecnico del Comune di Cento

<<Nonostante i rallentamenti dovuti al covid siamo riusciti a realizzare l’opera che sarà funzionale all’attività e alla circolazione delle persone di questo territorio>> dichiara il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli che precisa: <<E’ anche un intervento che va nella direzione di rendere più moderne le infrastrutture che servono ai per la vita di tutti i giorni dei cittadini>>.

<<L’arrivo della passerella rappresenterà l’inizio dell’ultima fase dei lavori. Abbiamo faticato e atteso molto a lungo ma ormai presto avremo un’opera moderna e robusta che non solo consentirà il ritorno alla normalità per la viabilità automobilistica, ma faciliterà e renderà più piacevoli quegli spostamenti a piedi e in bicicletta che tanto incidono sulla qualità della vita delle nostre due Comunità>> ha dichiarato il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari.

