Il governo Conte, ancora una volta, come già in passato davanti all’acuirsi dell’emergenza, applica la tecnica dello scarica barile. E’ chiaro che demandare ai primi cittadini la decisione di disporre chiusure di piazze e vie per evitare assembramenti significa porli in grave difficoltà: i sindaci infatti si troveranno a dover gestire da una parte l’esigenza di tutelare le imprese commerciali e le attività di ristorazione che devono continuare a vivere, dall’altra la responsabilità sanitaria e la gestione della sicurezza pubblica. Come Lega Salvini Premier di Ferrara siamo accanto ai primi cittadini di tutto il territorio e siamo convinti che questo sia il momento per fare squadra e per trovare soluzioni condivise e unitarie per il territorio in modo da non creare differenze potenzialmente dannose per i cittadini e per le imprese commerciali.

Siamo pronti a dare sostegno attivo per ipotizzare, insieme, modalità di gestione dell’emergenza condivise ed efficaci in modo da non lasciare da soli i primi cittadini. Lo faremo attraverso il nostro coordinamento Enti Locali che si attiverà per lavorare su ipotesi di gestione dei problemi relativi agli aspetti della sicurezza sanitaria in modo da trasmettere ai cittadini un messaggio unitario e ragionato. Altro tema da studiare in modo quanto più possibile concertato sono le misure in risposta alle emergenze economiche che inevitabilmente questa seconda stretta del Governo andrà a causare. Anche in questo senso, come referente provinciale della Lega invito tutti i primi cittadini a fare squadra. Solo così Ferrara e la sua provincia possono tutelare il tessuto economico in modo efficace e resistere questo nuovo momento difficile, che chiama ognuno di noi alla massima attenzione.

