Corporeno, lavori al canale di Cento: chiusa via Prampolini

Lavori di manutenzione al canale di Cento da parte del Consorzio di bonifica di pianura di Ferrara: da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre, è istituito il divieto di circolazione stradale a tutti i veicoli sulla via Prampolini di Corporeno, per la porzione di strada di competenza del Comune di Cento. Lo dispone un’ordinanza dell’amministrazione comunale emessa dal comandante della polizia locale Fabrizio Balderi.

La circolazione è dunque interdetta per tutti i veicoli, eccetto quelli per eseguire i lavori, dalle 8 alle 17. I residenti, invece, <<potranno entrare e uscire dalla loro abitazioni adottando tutte le precauzioni necessarie per la circolazione della sicurezza stradale>> riporta il nuovo provvedimento. In caso di maltempo i lavori verranno eseguiti il primo giorno utile e con previa comunicazione al comando della polizia locale.

