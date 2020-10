SCUOLA: “Le mamme lamentano ‘i figli all’addiaccio’ in attesa dell’ingresso al Comprensivo 1 – Dal Comune l’annuncio, “A giorni la soluzione “

Visite: 237

Di Giuliano Monari – Dopo la segnalazione da parte di alcune mamme alla nostra Redazione (link al nostro articolo) riguardo la situazione di disagio patita dai bambini all’ingresso del Comprensivo 1 di via Dante Alighieri a Cento, costretti a stazionare parecchi minuti alle intemperie in attesa di essere accompagnati all’interno della scuola (state le disposizioni anti COVID), ecco che arriva l’annuncio da parte del Comune: “stiamo lavorando, il problema è all’attenzione di questa amministrazione e, a giorni, si arriverà ad una soluzione della situazione negativa e i bambini non saranno più costretti ad attendere l’ingresso alle intemperie”.

