FERRARA, Palazzo Sacrati Crema: rassegna ‘Le ARTEfici del Mondo’, l’inaugurazione sabato 24 ottobre

Un progetto inedito.Una rassegna per la “restituzione” del ruolo delle artiste nell’attuale panorama.

Curato da Marinella Galletti e Cinzia Garbellini, il progetto è in continuità con l’operazione artistica avviata nel 2019 di revisione e valorizzazione delle avanguardie del presente.

La rassegna che a Palazzo Sacrati Crema, Ferrara, si è conclusa il 16 Ottobre, inaugura il 24 Ottobre 2020 alle ore 17,00 al Centro Culturale Mercato, Comune di Argenta (FE).

La mostra, arricchita nel repertorio, si apre con una lettura esplorativa emozionale e stilistica per conoscere-riconoscere, mettere in luce e studiare le contraddistinte valenze linguistiche dell’arte di Giovanna Basile, Tiziana Be, Barbara Ceciliato, Antonella De Nisco, Candida Ferrari, Flavia Franceschini, Marinella Galletti, Rosanna Giani, Cristina Gualmini, Lari Guidi, Lucia Bubilda Nanni, Ada Nori, Teresa Noto, Laura Pellizzari, Federica Poletti, Sima Shafti, Ketty Tagliatti.

Le artiste invitate sono rappresentanti dell’attuale panorama artistico. Protagoniste di ricerche accoglibili come il superamento stesso dei linguaggi dell’arte storicizzati, e “artefici” di tecniche risolte in invenzioni nell’ambito della fotografia, della pittura, scultura e installazione, in opere dagli esiti visivi e formali in cui originalità, bellezza e nucleo denotativo si fondono.

Il tema trattato, “il mondo”, fisico e metafisico, naturale e soprannaturale, nelle opere esposte, vive della comunione di intrecci della natura e nel persistente processo creativo culturale, intellettivo e formale attuato. Un “vocabolario” tecnico e stilistico dell’arte al pari di un ’“atlante” di suggestioni e di collegamenti sul mondo. Dal pianeta “Terra”, alla materia di cui esso è plasmato, agli elementi e forze della natura, ai materiali e materie della rielaborazione e trasmutazione artistica, ai diversi piani della conoscenza e del “saper fare” umano, alla visione del “Tutto”, e dell’ispirazione, raccoglimento, preghiera e connessione del destino umano nel cosmo. Saranno presenti le artiste.

Provenienze da Ferrara, Bologna, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Torino.

CENTRO CULTURALE MERCATO – Comune di Argenta

SABATO 24 Ottobre 2020, inaugurazione ore 17,00

Dal 24 Ottobre al 29 Novembre 2020

Piazza Marconi n. 1- Argenta (FE)

Orari: da martedì a sabato, ore 9,00/13,00; da giovedì a domenica, ore 15,30/18,30

chiusura il lunedi; domenica 1 novembre, chiuso

