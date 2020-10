Visite: 33

Riprendono alla Biblioteca Comunale di Renazzo gli appuntamenti letterari, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti sul contenimento del Covid-19.

“Questi appuntamenti sono anche un modo per cercare di tornare alla normalità in un periodo non certo facile – affermano i responsabili della biblioteca – ricordiamo anche che continuano le mostre attualmente ospitate nella sala espositiva.”

Si inizia il 30 ottobre alle 18 con “Samuel &Co.” di Marco Cevolani per proseguire il 6 novembre, alla medesima ora, con “Janus” di Roberto Tira. La settimana seguente, il 13 novembre, sempre ore 18 è la volta di “Niente di personale” di Anna Boccadamo. Il 19 novembre tocca a Saverio Gamberini con “Cioccolatini a colazione, un giallo al tempo del covid” ore 20:30. Il giorno seguente, alle ore 18, Gianluca Gallerani presenta il suo “Speculazioni poetiche sovra l’umana natura”. Si passa poi a dicembre con “Aforismi e poesie da un quadro di un barbone” del giovane Andrea Ciucci, in programma il 4 dicembre ore 18. Concludono, l’11 dicembre ore 18 Martina Festi e Noemi Scagliarini con il “Sigillo del leone”, seguito del fortunato “Il ladro di ricordi”.

La rassegna è organizzata dal Comune di Cento – Assessorato ai Servizi Bibliotecari in collaborazione con Associazione Mattia e i Suoi Amici. Visti i posti limitati si consiglia la prenotazione telefonica al numero 3713472732

