﻿Luca Castagnini direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Cento

La direttrice Generale dell’Azienda USL, Monica Calamai, ha presentato questa mattina alla stampa il nuovo direttore di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Cento, Luca Castagnini.

Per l’occasione erano presenti all’incontro Annamaria Ferraresi, direttrice di distretto, il Sindaco del Comune di Cento, la direzione medica e infermieristica della struttura e l’Equipe medica di Ortopedia e Traumatologia. Tutti hanno voluto condividere la presentazione ufficiale della nomina del Dott. Castagnini.

“E’ importante che i professionisti che hanno un ruolo significativo per il territorio vengano presentati alla Comunità e alla provincia, e oggi è quello che vogliamo fare con la presentazione del nuovo primario di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Cento. Monica Calamai, Direttrice generale dell’Azienda USL, continua poi, – la nomina in qualità di primario di Ortopedia e Traumatologia del Dott. Castagnini riveste un ruolo strategico per l’Ospedale e per le sue sale operatorie. Questo si inserisce, infatti, in modo importante nella rete ortopedica della provincia. Una rete rilevante anche grazie agli altri direttori di ortopedia presenti, che fa sì che diventi un valore aggiunto per la popolazione di tutto il territorio, tra la più anziana della regione. Inoltre, avere una struttura di pregio potrà evitare le migrazioni in altre località. Proporre ai nostri cittadini prestazioni di qualità di prossimità è quello che l’azienda USL vuole organizzare per il territorio provinciale”.

Fabrizio Toselli, Sindaco di Cento, “Questa è una nomina che sta a dimostrare che l’ospedale di Cento, specie in un momento come questo dove poter avere i servizi vicini a casa è più sicuro anche per arginare i contagi da Covid, ora è in grado di rispondere in modo ancora più adeguato alle esigenze del territorio. Ma è anche un passo verso una sanità migliore per Cento e il suo comprensorio che speriamo a breve possa contare anche su risorse importanti previste a livello nazionale per potenziare il nostro sistema della salute per i cittadini” .

Un ringraziamento alla direzione generale per questo mio incarico, al Sindaco per l’accoglienza ricevuta e in particolar modo il personale e i colleghi del reparto che nel corso di quest’ultimo periodo hanno continuato a lavorare con grande professionalità. Luca Castagnini, prosegue poi presentando le attività che saranno messe in campo per il reparto di Cento.

L’Ortopedia e Traumatologia di Cento dispone di una sala operatoria, due ambulatori sala gessi, ambulatori divisionali sia a Cento sia alla Casa della Salute di Bondeno, quattordici posti letto per ricoveri ordinari o in regime di urgenza. L’attività svolta è di tipo diagnostico clinico, di chirurgia elettiva e d’urgenza per le principali patologie ortopediche e traumatologiche.

Il mandato ricevuto dalla nuova Direzione Generale dell’Azienda Usl di Ferrara, è quello di sviluppare l’offerta dell’Ortopedia di Cento mantenendo standard professionali efficaci ed efficienti, continuando ad essere punto di riferimento di un bacino demografico che corre oltre il Distretto Ovest della provincia in virtù della collocazione di confine con le province di Bologna e Modena. Il dott. Castagnini, in tal senso, forte della formazione chirurgica nell’Azienda Policlinico di Modena-Baggiovara e della specifica professionalità in Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ortopedica prevede di continuare le relazioni con la direzione del centro di eccellenza nazionale della chirurgia della mano di Modena per collaborazioni strutturate con il reparto ortopedico di Cento.

Compito del dott. Luca Castagnini è, quindi, quello di consolidare la tradizione di professionalità e forte dedizione al lavoro del personale del reparto che svolge quotidianamente un ottimo servizio sanitario ai cittadini.

Oggi, sono cinque le sedute chirurgiche mattutine programmate nell’arco della settima; il prossimo obiettivo è quello di aprire ulteriori sessioni operatorie riservate alle emergenze da fratture in particolare del femore nell’anziano, in coerenza con le linee indicate dalla Regione Emilia Romagna. In questo scenario, s’inserisce il lavoro già avviato con la Direzione del Pronto Soccorso di Cento per facilitare la risposta di pronto intervento di Ortopedia e Traumatologia alle emergenze.

Un obiettivo che si coniuga con quello della Direzione dell’Azienda USL di Ferrara di investire nell’assunzione di nuovi professionisti specializzati per mantenere i livelli qualitativi acquisiti e potenziare l’offerta sanitaria anche nella prospettiva di una riduzione dei tempi d’attesa.

