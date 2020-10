CENTO: Rapinatore solitario compie due rapine per poche centinaia di euro – Assaltata l’Agenzia Sanni e la Farmacia Coleghini

Visite: 1286





Alle 10.30 di questa mattina, un rapinatore solitario, travisato con cappellino e mascherina, ha perpetrato una rapina all’agenzia pratiche auto “Sanni” di via Matteotti a Cento (FE). Il criminale, dopo essere entrato nell’agenzia, brandendo una pistola (verosimilmente giocattolo priva di tappo rosso), chiedeva alla titolare di consegnare il denaro a sua disposizione. Impaurita la donna consegnava 40 Euro al criminale, che si allontanava a piedi. Lo stesso uomo, indicato come un 30/35enne di media statura e corporatura, si presentava mezzora più tardi alla farmacia “Celeghini” della Frazione Dosso di Terre del Reno, lungo la strada statale, ripetendo la medesima scena, ma questa volta con un bottino di circa 400 euro. Anche in questo caso si allontanava a piedi, a passo spedito. Sul posto i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cento e delle Stazioni di Cento e Terre del Reno. Sono state immediatamente diramate le ricerche del criminale ed avviate indagini volte alla sua identificazione.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.