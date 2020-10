Visite: 178





Si stanno per concludere i lavori della Settima e Ottava fase accorpate di ristrutturazione ed adeguamento della galleria di collegamento della Cittadella S. Rocco, Ala Est.

Per il completamento di queste due fasi accorpate, il cantiere in essere che attualmente ricomprende il tratto tra il Centro prelievi ed il Settore 0, vedrà un piccolo prolungamento che includerà l’ingresso alla Medicina di Gruppo Giardino dalla Galleria, pertanto è proprio questo ingresso che sarà spostato e consentito attraverso altri due percorsi alternativi, mentre rimarrà invariato l’accesso al Centro Prelievi dalla Galleria.

Saranno normalmente aperti e accessibili l’Ingresso principale di via Rampari di S. Rocco 15 e l’ingresso principale di C.so Giovecca, 203 e i relativi Punti Informativi.

Fino al 16 Novembre e per tutta la durata dei lavori saranno garantiti i percorsi alternativi di collegamento dei tratti di galleria interrotti dal cantiere, per persone su seggetta e persone autonomamente deambulanti.

Tali percorsi sono stati concepiti ed integrati dalle recenti misure di Emergenza previste dal Governo per contrastare la diffusione del COVID-19, In linea con le disposizioni delle autorità governative atte a contenere il rischio di contagio e rivolte sia ai propri dipendenti sia agli utenti, rafforzando i presidi igienico-sanitari.

Per il pagamento del ticket sarà attiva la macchina riscuotitrice situata all’ingresso di Corso Giovecca, al Settore 0 e la macchina riscuotitrice collocata lungo la galleria, nel tratto tra i Settori 7 e 9.

Cosa cambia rispetto alla fase precedente

Per la Medicina di Gruppo Giardino l’unico ingresso accessibile per disabili sarà quello da Via Rampari di San Rocco, che condurrà attraverso il Settore 2 (Medicina di Gruppo S.anna) al Settore 0 sede della Medicina di Gruppo Giardino.

Per persone non disabili l’ingresso preferenziale e più veloce da utilizzare sarà quello dall’ingresso principale di C.so Giovecca, 203 attraverso un percorso segnalato lungo il giardino interno.

Per l’utenza sarà preferibile raggiungere i Settori 1-15-16-17-22 (Erogazione Diretta Farmaci Ausl) e la Farmacia Ospedaliero Universitaria, dall’ingresso principale di Corso Giovecca, 203.

Il Settore 0, se trattasi di utenza disabile, sarà raggiungibile preferibilmente dall’ingresso Rampari di S.rocco, mentre se trattasi di utenti non disabili sarà preferibilmente raggiungibile dall’ingresso principale di C.so Giovecca, 203.

Per i Settori 2-3-4-6-7-9-13-14 e per i Servizi al 1° Piano raggiungibili dalla Scala A, l’accesso da privilegiare, dovrà essere quello dall’ingresso di Via Rampari di San Rocco, 15, e più precisamente:

L’ingresso consigliato è quello di via Rampari di S. Rocco 27 per le persone che devono accedere ai servizi di:

Medicina di Gruppo S.Anna (Settore 2)

Per utenti disabili – Medicina di Gruppo Giardino (Settore 0)

Centro Prelievi (Settore 3)

CUP (Settore 4)

A.D. (Settore 6)

Psiconcologia (Settore 7)

Screening (Settore 7)

Dialisi (Settore 7)

Neuropsichiatria Infantile (Settore 7)

Senologia (Settore 9);

Odontoiatria (Settore 13)

Ambulatori Riabilitazione S.Giorgio (Settore 14)

Scala A per i servizi di: Elettromiografia – Neurologia – Diabetologia – Centro disturbi del comportamento alimentare – Team integrato esordi;

L’ingresso consigliato è quello di C.so Giovecca, 203 per le persone che devono accedere ai servizi di:

Per utenti non disabili – Medicina di Gruppo Giardino (Settore 0)

Poliambulatorio Area Oculistica (Settore 0)

Poliambulatorio Asl (Settore 1)

Erogazione Diretta Farmaci (Settore 22)

Farmacia Ospedaliero Universitaria

Formazione e Amministrazione (Settore 15)

Tossicologia Forense (Settore 16)

Fisiopatologia della Coagulazione e Genetica Medica (Settore 17)

La direzione dell’Azienda USL si scusa con i cittadini per i disagi arrecati dai lavori in corso.