PIEVE DI CENTO: Aggiornamento lavori rotatoria tra via Circonvallazione Levante, Via Asia e via Gessi

Si comunica che da martedì 27 ottobre, per permettere il proseguimento dei lavori della rotatoria è stata disposta (ordinanza n. 57 del 20.10.2020) la completa chiusura al traffico dell’incrocio fra Via Circonvallazione Levante con Via Asia e Via GessiI lavori sono in fase avanzata di esecuzione ed hanno finora interessato le aree ricadenti su Via Asia e su Via Gessi. Per consentire ora la realizzazione in sicurezza delle ultime lavorazioni, che interesseranno la parte centrale ricadente su Via Circonvallazione Levante, occorre procedere con una temporanea chiusura al traffico.In questo lasso di tempo il percorso dei mezzi pubblici interessati, ovvero le linee 97C, 455, 450 (prontobus), 453 (prontobus), sarà temporaneamente deviato e quindi saranno temporaneamente soppresse le fermate di: Porta Asìa, quella nei pressi della Pizzeria Levante e quelle al cimitero e a Porta Cento. Resteranno operative la fermata su provinciale San Pietro e la fermata su provinciale Bologna e saranno istituite la fermata provvisoria su circonvallazione ponente (nei pressi dell’ex cimitero ebraico) e su circonvallazione levante (davanti alle ex scuole De Amicis).

