CENTO: Tenta il suicidio e si getta nel Reno dal Ponte Nuovo, 27enne salvata dai carabinieri

Era già notte (23.30 del 23.10.2020) quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Cento riceveva la segnalazione di una donna, sul Ponte Nuovo di via Bologna, che minacciava di buttarsi nel fiume. Venivano immediatamente inviate sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile ed una del Nucleo Operativo e contestualmente allertati vigili del fuoco e 118. Giunti sul ponte i militari potevano constatare la veridicità della segnalazione, nonché la presenza del compagno della donna, un cinquantenne della provincia di Bologna, che stava cercando di dissuaderla da gesti estremi. Dopo poche parole la ventisettenne, residente in città, si lasciava cadere nel vuoto, immergendosi nelle acque del fiume sottostante. Solo l’azione tempestiva dei Carabinieri della Radiomobile e del compagno della donna, permettevano di scongiurare il peggio, i tre si precipitavano lungo la riva del fiume e riuscivano ad aggrapparsi al corpo della sventurata, che riemerso si era mosso verso la sponda del corso d’acqua. La malcapitata veniva quindi tratta in salvo ed affidata al personale del 118, nel frattempo sopraggiunto, che prestate le prime cure la trasferiva all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ora ricoverata per accertamenti ma non in pericolo di vita.

