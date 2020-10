Passerella: traffico interdetto fino a martedì

Visite: 190

Lavori per la nuova passerella: il traffico sul Ponte Vecchio rimane interdetto anche per le giornate di lunedì 26 e martedì 27 ottobre. La modifica alla circolazione si è resa necessaria a causa di un rallentamento nelle operazioni di assemblaggio dovuto all’adeguamento, concluso poco fa, delle piastre di collegamento delle travi.

Nel cantiere operano 30 operai impiegati nella posa di 70 tonnellate di acciaio per una lunghezza di 140 metri. Uomini che, da ieri mattina, senza sosta, sono attivi per finire quanto prima i lavori. Per tale motivo si è preferito non sospendere le operazioni di posa e farle proseguire senza interruzioni per avere il ponte di nuovo percorribile, e in modo regolare, il prima possibile e arrivare così alle festività di Ognissanti senza interruzioni del traffico.