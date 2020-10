+++ SAN MATTEO DELLA DECIMA: VIOLENZA INAUDITA, ACCOLTELLA UN GIOVANE DAVANTI AD UN BAR E SCAPPA

Visite: 525

Come riporta ETV l’altra sera a San Matteo della Decima c’è stata una violenta aggressione davanti a un bar in pieno centro. Un uomo di 42 anni è stato accoltellato durante una lite. Il ferito, un italiano che abita nella zona, è stato soccorso dal 118 e portato con il codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in condizioni serie, ma per fortuna non è in pericolo di vita. L’uomo che lo ha colpito si è dato alla fuga insieme a un complice ed è attualmente ricercato dai Carabinieri. L’aggressione è avvenuta davanti ad alcuni testimoni, fra passanti e altri avventori del locale. Dalla prima ricostruzione, sembra che la vittima fosse seduto a un tavolino esterno del bar dove ha discusso con un ragazzo, per motivi imprecisati. Il ragazzo inizialmente se n’è andato, ma poco dopo è tornato con un altro uomo e quest’ultimo ha accoltellato ad un fianco il 42enne, davanti all’ingresso del bar. I due poi sono saliti in macchina e sono scappati. Gli investigatori dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno ascoltando i testimoni per ricostruire il movente e individuare il responsabile dell’aggressione.