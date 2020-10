Pieve di Cento: UFFICI COMUNALI RICEVONO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

Visite: 196





Si comunica che, da domani mercoledì 28 ottobre, in osservanza delle ultime disposizioni emanate dal Consiglio dei Ministri, gli UFFICI COMUNALI RICEVONO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO.

Per contattare i nostri uffici:URP (Ufficio Relazioni con il pubblico) -> 0516862611Ufficio Anagrafe -> 0516862647Ufficio Tributi -> 0516862643Ufficio Edilizia Privata -> 0516862686 / 0516862609Ufficio Servizi cimiteriali -> 3397702237

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.