CENTO-PIEVE DI CENTO: Passerella, da domani alle 14 il traffico torna regolare con senso unico alternato regolato da semaforo

AGGIORNAMENTO LAVORI ALLA PASSERELLA: la complessità dei lavori è stata tale per cui SOLO ORA l’impresa ha comunicato che la riapertura del traffico sul ponte vecchio è rimandata alla giornata di domani, dopo le 14. Le opere sono proseguite senza sosta ma purtroppo solo nel corso della giornata di domani il traffico sul Ponte Vecchio potrà riprendere ma sarà, e fino alla fine del cantiere, di nuovo a senso unico alternato e regolato da semaforo. Verrà inoltre consentito anche il passaggio di biciclette e pedoni. Gli operai, intanto, stanno ultimando in queste ore, le difficili operazioni di montaggio, varo e fissaggio della struttura che poi dovrà sostenere l’opera.

Da domani inizia così la nuova fase dei lavori che non comporterà più alcuna interruzione alla circolazione del traffico.

📌BUS: agli utilizzatori dei mezzi pubblici si raccomanda di prestare la massima attenzione alle informazioni presenti alle fermate e nelle prime ore del mattino sarà presente anche personale di Tper per fornire indicazioni.

