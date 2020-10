Casa del volontariato: la gestirà ‘Cento insieme’.

Visite: 87





Le 30 associazioni sono state scelte per il miglior progetto

Casa del volontariato: il bando si è concluso e ad aggiudicarsi il progetto è stato un gruppo di 30 associazioni che fanno capo a ‘Cento insieme’ associazione senza scopo di lucro nata nel 2011 per lo “svolgimento di attività di supporto, ausilio, collegamento, coordinamento e valorizzazione delle associazioni”. ‘Cento insieme’ è inoltre nota anche per organizzare l’annuale ‘Festa del volontariato’.

Gli spazi assegnati dall’amministrazione hanno sede in Viale Falzoni Gallerani 18/a e

consistono in 12 locali, divisi su due piani, per un totale di 422 metri quadrati di superficie.

Il bando comunale pubblicato il 12 ottobre si poneva come obiettivo quello di promuovere l’aggregazione delle numerose realtà associative che esistono nel territorio e dunque premiare i progetti nati dalla collaborazione fra più organizzazioni, valutandone sia il “curriculum” – cioè i progetti realizzati, l’impatto e l’attenzione all’inclusione degli stessi – sia il l’idea di come si vogliono utilizzare gli spazi e come si intende utilizzarli da parte delle associazioni e del pubblico. La proposta di ‘Cento Insieme’ è stata accolta come la più adeguata e per questo si è aggiudicato il bando. Soddisfatto anche l’assessore Matteo Fortini che ha la delega del volontariato: “Sarà un luogo per tutti in cui far crescere la collaborazione fra le realtà locali e scoprire quanto sia possibile dare e ricevere decidendo di ‘donare’ il proprio tempo e le proprie capacità. Sarà un luogo in cui alle persone sarà dato modo di riconoscersi reciprocamente, scambiare idee e in cui potranno trovarsi bene”.

Fortini poi aggiunge: “L’idea nasce dal dialogo che c’è sempre stato fra l’amministrazione e le associazioni del territorio, che sono da sempre alla ricerca di spazi in cui potersi riunire e realizzare le proprie attività. Per tale motivo abbiamo ritenuto che fosse doveroso

riconoscere il contributo fondamentale del terzo settore alla nostra comunità: lo vediamo quotidianamente e lo sentiamo ancora più forte nei momenti di emergenza e di difficoltà. Abbiamo chiesto con questo bando uno sforzo progettuale e di collaborazione importante. La risposta delle associazioni è stata molto positiva e coraggiosa, un altro elemento che dimostra la qualità del nostro mondo associativo.”

Parole di grande soddisfazione sono quelle espresse dalla presidente di ‘Cento insieme’ Paola Nicoli che afferma: “Finalmente abbiamo lo spazio adeguato dove condividere le nostre idee e renderle nuovi progetti per un territorio che mai come in questo momento ha ancora più bisogno di noi”.