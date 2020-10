PIEVE DI CENTO: interventi periodici di ripristino della segnaletica orizzontale del centro abitato

Visite: 165

a breve inizieranno gli interventi periodici di ripristino della segnaletica orizzontale del centro abitato, in particolare le zone più sensibili (attraversamenti pedonali, rotatorie, ecc…).

La notizia più importante è che, nell’ambito di questi lavori si interverrà in modo particolare su via XXV Aprile: in ragione dell’oggettiva carenza di posti auto a servizio delle attività economiche e dei residenti di quella via e in generale a servizio del centro storico, dopo attente valutazioni tecniche sulla conformazione e le dimensioni di quella strada, via XXV Aprile sarà resa una strada a SENSO UNICO di marcia (da Porta Cento verso Via Taddia).Questo permetterà di sostare su entrambi i lati della strada con un incremento complessivo di oltre 20 posti auto (comprensivi di nuovi posti per disabili) senza obbligo di disco orario.

Le biciclette potranno comunque percorrere via XXV Aprile anche in direzione opposta, mediante apposito percorso ciclabile, come avviene nelle altre strade del Centro Storico. Si informa inoltre che la stessa via sarà inoltre a breve interessata oltre che dalla ripresa dei lavori all’Ex Stazione dei treni, anche da lavori di riqualificazione del marciapiede.

