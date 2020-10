UN UNICO COMUNE PER BEVILACQUA E CASUMARO: ORDINE DEL GIORNO APPROVATO, il commento del consigliere proponente Alessandro Guaraldi

Visite: 303

Dopo l’approvazione, non senza qualche distinguo anche dai banchi della maggioranza, il consigliere Alessandro Guaraldi – promotore dell’odg – commenta l’esito positivo della sua proposta. “Ieri sera il Consiglio Comunale di Cento ha approvato l’ODG “TERRITORIO UNITO, Casumaro e Bevilacqua frazioni uniche”.Ora la giunta potrà relazionarsi con le altre realtà amministrative per far partire tutte le procedure del caso.Nel corso del dibattito si sono dimostrati tutti consapevoli delle problematiche delle due frazioni, ma hanno preferito votare contro perché hanno visto l’Odg come opportunità politica, dimostrando così di essere loro quelli ad averlo strumentalizzato…Il voto contrario è arrivato quindi dal consiglio di minoranza (PD, Onda Centese, Noi che, Gruppo misto, Libertà per Cento) e da due consiglieri di maggioranza; la Lega non ha partecipato al voto. Sono nato con le spalle molto larghe, questo mi aiuterà a continuare a lottare per i miei ideali, ma soprattutto per il mio territorio. Avanti Casumaro, avanti Bevilacqua…la verità e la coerenza vincono sempre”.

Alessandro Guaraldi

