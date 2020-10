Visite: 100

.

Il consiglio comunale del 29 e 30 ottobre 2020 resterà nell storia della città come una assoluta vergogna . Dopo avere pomposamente gonfiato l’ordine del giorno sulla riunificazione di due frazioni e discusso ore per un tema che comporta un iter di diversi anni che non si realizzerà , al termine del consiglio , arrivati alle risposte sulle interrogazioni del sottoscritto la maggioranza si è eclissata , lasciando in aula solo due consiglieri ed alla fine uno solamente. Quando il sindaco TOSELLI ha risposto alle mie due interrogazioni sulla CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA ( una di febbraio 2020 per il crollo delle azioni a 2€ ed una di luglio per il crollo ANOMALO e SOSPETTO delle azioni a 0,1€ ) in consiglio erano presenti solo i consiglieri di minoranza.Il signor sindaco TOSELLI ha risposto dicendo che ha parlato con la presidente della fondazione in qualità di socio della stessa dicendosi preoccupato per la situazione anche occupazionale della NOSTRA CASSA .Si è ben guardato dal fornire i NUMERI , perché essi sono il vero problema .Il subentro della operazione CREDEM alla grottesca operazione con popolare di SONDRIO , senza entrare nel merito della trattativa , per quanto è dato sapere dai giornali comporterà una perdita di ricchezza di oltre 120 milioni per il territorio .Ovviamente il sindaco TOSELLI ben distante dal prendere posizioni più degne della solita litania che ormai da 5 anni propone alla città , TACE IN MERITO A CIÒ. Essendo egli espressione di quelle lobby che sono state in gran parte responsabili della situazione in cui si trova oggi il sistema CASSA . LIBERTÀ PER CENTO ritiene che la CITTÀ MERITI DI PIÙ E DI MEGLIO di un sindaco residente a Bondeno , flebile sostenitore del nostro territorio , silente spettatore di una ulteriore grande perdita per la città di CENTO , da troppi anni assoggetta ad usurpazioni e inganni politici di vario tipo .MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO