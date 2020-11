Ognissanti e commemorazione dei morti in tempo di emergenza da COVID-19 sicuri grazie all’ANC

Visite: 183

Ognissanti e commemorazione dei morti in tempo di emergenza da COVID-19 in piena sicurezza, grazie al supporto di ben 25 volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) coordinati dal maresciallo Walter Chessa. In questi giorni di grande afflusso ai cimiteri si è reso necessario affiancare alla polizia locale anche una nutrita squadra di volontari dell’ANC di Cento, che hanno sorvegliato con grande attenzione che l’afflusso di persone ai vari cimiteri del territorio centese si svolgesse nel pieno rispetto del DPCM anti-COVID. Con grande professionalità e molta discrezione i volontari in divisa hanno presidiato i luoghi di culto fornendo un valido supporto alle forze dell’ordine in campo. La presenza dei volontari dell’ANC si rivela dunque un importantissimo ausilio alle altre forze dell’ordine per il corretto svolgimento delle manifestazioni. Ma non solo: i volontari in divisa svolgono anche importanti servizi di controllo, anche con l’unità Cinofila, nei parche e nelle zone più frequentate, o in manifestazioni dove, comunque, sia necessaria la sorveglianza professionale di personale preparato e competente in materia di sicurezza. Un territorio più sorvegliato è sicuramente un territorio più vivibile e sicuro.