Nido “Centro Infanzia” a Cento: tutti negativi, rientro da domani mattina

Tutti negativi i 19 bambini della sezione del nido comunale che erano entrati in isolamento 10 giorni fa dopo che una loro educatrice era risultata positiva al covid, ma che poi è stata subito posta in isolamento.

Questa mattina i bambini e le educatrici della medesima sezione hanno eseguito il test rapido (il tampone al naso) presso gli ambulatori di un laboratorio analisi privato di Cento e dopo poco tempo hanno ricevuto il risultato: tutti negativi.

Le spese degli esami sono state sostenute dal Comune che così ha permesso ai bambini di effettuare l’esame nei tempi giusti e senza sovraccaricare il sistema sanitario già fortemente impegnato per l’esecuzione dei tamponi. I referti sono stati poi consegnati al dipartimento di sanità pubblica dell’Asl che dopo averli vagliati ha dato il parere positivo per il rientro a scuola di tutti i bambini. Rientro che può avvenire già da domani mattina visto che sono trascorsi dieci giorni dalla positività dell’educatrice. I locali della sezione, come da protocollo, sono stati inoltre completamente sanificati.