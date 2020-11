PD: ODG per la valorizzazione dei valori Costituzionali

Visite: 57

È passato quasi sotto silenzio, ma quello approvato all’unanimità l’altro giorno in Consiglio

comunale, su proposta del Capogruppo del Partito Democratico, è un ordine del giorno importante.

Un ordine del giorno che fa fare un balzo di civiltà alla comunità Centese.

È scritto a chiare lettere nel documento approvato che Consiglio comunale di Cento rinnova

l’impegno della Municipalità “a difesa e promozione” dei valori costituzionali.

Fin qui non ci sarebbe particolare sorpresa. Dovrebbe (si sottolinea: “dovrebbe”) essere naturale che

un’istituzione democratica si richiami esplicitamente alla Carta dei valori costituzionali.

Ma l’ordine del giorno fa un passo ulteriore: oltre a impegnare l’esecutivo ad una serie di azioni

concrete per la sensibilizzazione delle giovani generazioni, interviene anche sulla vita

amministrativa e pubblica della Città.

La Giunta, infatti, dovrà compiere gli atti conseguenti per rendere obbligatoria una dichiarazione di

adesione ai valori costituzionali e antifascisti come documento preliminare per qualunque richiesta

di accesso a sale o spazi pubblici e per avere benefici di qualunque genere da parte della

Municipalità.

Insomma: da alcuni giorni a Cento il fascismo e qualunque altra forza o movimento si richiami

anche indirettamente a quella esperienza o ad altri totalitarismi non potrà richiedere o utilizzare sale

pubbliche. Non potrà né richiedere patrocini o sovvenzioni pubbliche. Non potrà utilizzare gli spazi

comuni della città.

Allo stesso modo, per poter utilizzare la proprietà collettiva sarà necessario dichiarare di

“riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e

antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni

politiche, condizioni personali e sociali”.

Insomma, in un momento in cui sono molteplici, purtroppo, i soggetti che sull’intera Penisola vanno

propugnando argomenti imperniati su odio e intolleranza, nella città di Cento è stato ora eretto un

argine.

Non una censura, si badi bene. La tutela è affidata ai valori della Carta costituzionale che diventa

uno spartiacque: chiunque la riconosca ha piena cittadinanza a Cento e chiunque ne metta in dubbio

i valori democratici, antifascisti ed inclusivi non potrà beneficiare di spazi e contributi pubblici.

Si tratta di un ordine del giorno già deliberato anche in altri comuni e città importanti che segna uno

spartiacque preciso. Nuovi fascismi, nuovi nazismi, intolleranza, odio e stupidità non permettono

infatti esitazioni. È necessaria una chiara scelta di campo. L’ordine del giorno del Partito

Democratico ha schierato la città di Cento nel campo dei diritti, delle libertà, dell’inclusione, della

tolleranza, dell’antifascismo.