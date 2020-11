GDF FERRARA: EMERGENZA COVID-19. SANZIONATI GLI ORGANIZZATORI DI UNA CORSA DI AUTO E MOTO NON AUTORIZZATA

Visite: 60



I Finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara, nel corso dei consueti controlli sul

rispetto delle misure messe in atto dal Governo per fronteggiare l’attuale emergenza

epidemiologica, hanno sanzionato gli organizzatori di un evento sportivo (gara di moto ed

auto) che si è svolto senza le prescritte autorizzazioni anti-Covid.

Nello specifico, i finanzieri nel corso del controllo economico del territorio attuato

nell’ultimo week-end, sono intervenuti durante lo svolgimento di una manifestazione

sportiva organizzata in un circuito della provincia di Ferrara.

I gestori avevano sponsorizzato una vera e propria manifestazione sportiva non

consentita attraverso i loro canali social con tanto di premiazione per i piloti, seppur in

assenza di pubblico.

Tuttavia, la gara non poteva aver luogo poiché l’ultimo DPCM emanato dal Governo il 24

ottobre 2020 ha vietato qualsiasi manifestazione o evento sportivo che non sia

calendarizzato e autorizzato dalla federazione di appartenenza secondo protocolli

specificatamente approvati per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale.

Le Fiamme Gialle, hanno accertato che l’evento sportivo non fosse né calendarizzato, né

autorizzato dalla federazione sportiva competente, che in questo caso è da identificarsi

nell’ACI, né tantomeno da altri organismi internazionali, così come stabilito dell’art. 1, co.

9, lett. e) del DPCM del 24 ottobre 2020.

Per tale motivo, gli organizzatori sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 19/2020

con il pagamento di una somma che va da un minimo di 400,00 euro ad un massimo di

1.000,00 euro (la sanzione è stata peraltro già pagata), mentre l’attività rimarrà sospesa

per cinque giorni, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti.

L’attività della Guardia di Finanza, si inserisce nel contesto delle attività pianificate sotto

la cabina di regia della Prefettura di Ferrara, per garantire, con l’attuazione di regole

condivise ed uniformi, il contenimento della diffusione del COVID-19, nel rispetto delle

misure messe in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria a tutela della salute pubblica.

