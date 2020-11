CENTO: QUESTIONARIO PER I CITTADINI E I FREQUENTATORI DEL CENTRO STORICO

Visite: 144

On line fino a mercoledì 18 novembre 2020 – puoi compilare il questionario qui https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdlQXnKlMsCkF…/viewformIl Comune di Cento in collaborazione con ASCOM, Confesercenti e CNA, lancia un questionario volto alla valutazione delle modifiche nelle modalità di fruizione del nostro CENTRO STORICO cittadino e delle sue attività commerciali, da parte dei consumatori in seguito all’emergenza pandemica.Il questionario, inoltre, ha l’obiettivo di capire come la cittadinanza ha valutato le iniziative e manifestazioni attuate a sostegno del centro storico da parte durante l’estate 2020. La distribuzione e valutazione dei risultati del questionario rientra nell’ambito delle attività di un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso la LR41/97, che può inoltre portare interessanti risultati in quanto i risultati potranno essere confrontati con i sondaggi effettuati nel 2016.