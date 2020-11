IL IV NOVEMBRE A CENTO

Visite: 148

Dalla pagina del Sindaco: IV Novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate: nonostante le limitazioni imposte per il COVID, con il comandante della polizia locale Fabrizio Balderi e il parroco di San Biagio Don Stefano Guizzardi abbiamo reso omaggio ai caduti della Grande Guerra. Il loro sacrificio in nome della libertà del popolo italiano non deve mai essere dimenticato. La pandemia non ha permesso di celebrare la cerimonia come sempre ma il ricordo per i nostri soldati caduti sul fronte non è mutato. Sabato, come da tradizione, con i miei amministratori saremo anche davanti ad ogni cippo delle frazioni.Un grazie anche al direttore della banda Giuseppe Verdi Stefano Caleffi che con la sua tromba ha saputo riempire l’atmosfera del ricordo impoverito, in questa edizione 2020, dalla mancanza di coloro che ogni anno prendono parte alla cerimonia con sentita partecipazione.