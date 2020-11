CENTO: dal 5 novembre 2020 la Biblioteca e l’Archivio comunale rimarranno chiusi al pubblico

Visite: 51

A seguito dell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020 la Biblioteca e l’Archivio comunale rimarranno chiusi al pubblico.

Come deciso a marzo, le scadenze per le restituzioni dei libri vengono prorogate in automatico fino al 3 dicembre 2020.Resta attivo il servizio di assistenza telefonica al numero 051 6843141-145 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Rimarremo in contatto con gli utenti anche attraverso i social network, la rete civica del Comune di Cento e la posta elettronica all’indirizzo prestitobiblio@comune.cento.fe.it – archiviostorico@comune.cento.fe.it