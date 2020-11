Covid, chiuso l’Archivio comunale. Pratiche solo on line

Visite: 38





A causa del Dpcm entrato in vigore lo scorso 3 novembre l’Archivio comunale è chiuso al pubblico e per questo cambiano le modalità di accesso agli atti per le pratiche edilizie.

Il Comune rende noto infatti che per l’intero periodo in cui saranno valide le restrizioni covid saranno rilasciate solo le pratiche che prevedono una richiesta di documento ben precisa e inequivocabile. L’istanza poi sarà evasa tramite posta elettronica. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori documenti per un’istanza già evasa, sarà però necessario effettuare un nuovo accesso agli atti.

Resta attivo il servizio di assistenza telefonica al numero 051.6843160 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Resta attivo per gli utenti anche l’indirizzo di posta elettronica: sue@comune.cento.fe.it