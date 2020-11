Covid, sospesa la mostra di Musio alla Rocca

Visite: 36





A causa delle recenti disposizioni covid la mostra “Il segreto dell’acqua” dell’artista Antonio Musio, inaugurata lo scorso I Novembre, è stata chiusa al pubblico.

L’esposizione, costituita da 19 opere, doveva rimanere aperta ai visitatori fino al 29 novembre ma con le nuove disposizioni per il coronavirus “confidiamo in una riapertura nel periodo natalizio e cioè dopo il 3 di dicembre – puntualizza l’assessore alla cultura Elena Melloni – e cioè quando il decreto sulle chiusure a zone dovrebbe scadere e comunque la riapriremo non appena sarà possibile” puntualizza l’assessore alla cultura Elena Melloni.