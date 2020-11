CENTO: Scovato il ladro del Bar “Nuova Stazione” e denunciato dai Carabinieri

Visite: 859

Era il 28 ottobre quando la titolare del bar “Nuova Stazione” di Cento, si presentava in caserma per denunciare che, nel corso della notte, ignoti ladri erano penetrati all’interno del suo locale pubblico dopo aver forzato la porta di ingresso, ed avevano asportato il denaro contenuto nella macchinetta cambia soldi. Il danno ammontava a circa 3.000 euro ed era coperto da assicurazione. I Carabinieri della Stazione di Cento, ricevuta la denuncia della donna, avviavano le indagini per risalire al responsabile del reato. A distanza di due settimane i militari sono riusciti ad individuare il responsabile in P.E., quarantacinquenne residente nel modenese, di fatto senza fissa dimora e gravitante nell’area centese, il quale ora dovrà rispondere avanti al Tribunale di Ferrara del furto aggravato commesso.