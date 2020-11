Mattia Franceschelli Segretario Comunale PD Cento: “Cento ha bisogno di amministratori!”

Visite: 208

Cento ha bisogno di amministratori! Persone che con voglia e determinazione abbiano capacità per risolvere i problemi strutturali di un territorio che, giorno dopo giorno, perde ricchezza ed attrattività. Le operazioni simpatia del sindaco sono sicuramente apprezzabili per un piccolo villaggio montano o della costa, ma non per quello che è sempre stato il territorio con la più alta vocazione imprenditoriale della provincia. Cento ha un potenziale che giorno dopo giorno viene svilito dal governo cittadino. Abbiamo problemi profondi ed irrisolti da anni. Apprezziamo tutti l’albero e le luci per Natale, ma non possiamo pensare che Il sindaco di Cento voglia far credere che siano la soluzione alla ripresa economica. Forse un giorno, con una nuova amministrazione si tornerà a parlare di edilizia pubblica, misure di sostegno alle famiglie, lotta alle disparità, tutela della salute pubblica, infrastrutture, rilancio del turismo culturale ecc.. ma fino ad allora godiamoci le luci di Natale.