ACQUATIME: Primi impegni anche per il nuoto centese

Sabato 24 e domenica 25 ottobre si è tenuto il 9° Trofeo della Città di Riccione: vasca 25 mt., cronometraggio automatico, gare eliminatorie e finali dalle brevissime alle lunghe distanze.

Come inizio di stagione, dopo un complicatissimo 2020, sono state scelte gare corte, lasciando le distanze più lunghe ai successivi impegni agonistici.

Per il mantenimento delle norme Covid-19, la manifestazione si è svolta a porte chiuse e tecnici, atleti e ufficiali di gara indossavano costantemente i presidi individuali per le vie respiratorie.

I nostri, che gareggiavano con i colori del CN UISP Bologna, sono andati alla grande dimostrando un buon stato di forma confermando tempi vicini ai record personali o addirittura migliorandoli. Non tutti i ragazzi sono riusciti ad esprimersi al meglio nella velocità e nelle specialità proposte, ma l’occasione è stata colta anche per fare il punto della situazione sulle scelte tecniche che riguardano ogni atleta.

Le finali della velocità: finiscono tra i primi 10 classificati dei 50 mt questi atleti che passano così al turno domenicale della medesima specialità sui 100 mt.

Noemi Casari Farfalla

Lucilla Magri e Sara Marisaldi Dorso

Chiara D’Arienzo Rana

Sara Marisaldi Stile Libero

Andrea Barchetti, Matteo Serra, Samuele Girolimetto e Davide Sala Farfalla

Andrea Barchetti e Matteo Serra Dorso

Luca Ansaloni e Nichita Bondari Rana

Luca Ansaloni e Davide Sala Stile Libero

Le medaglie

Le premiazioni non sono avvenute, ma riceveremo le medaglie per posta 🙂

Sara Marisaldi Bronzo 200 stile libero, 100 dorso e 100 stile libero

Davide Sala Argento 100 farfalla, bronzo 200 stile libero e 100 stile libero

Matteo Serra Argento 100 farfalla

