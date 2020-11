FERRARA: Altro arresto per spaccio in città.

Visite: 92





Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ferrara hanno svolto un servizio finalizzato alla prevenzione e a al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della città in cui tale fenomeno avviene più frequentemente. In via Bologna, infatti, hanno notato un africano che, con fare circospetto, cedeva velocemente un piccolo involucro ad una donna che in cambio gli consegnava del danaro contante. Gli operanti hanno quindi bloccato lo spacciatore – identificato per A.A. cittadino nigeriano di 25 anni senza fissa dimora – appurando che questi aveva ceduta ad una donna di Ferrara una dose di eroina del peso di circa 0,4 grammi per la somma di 20,00 Euro.

Il cittadino nigeriano è stato quindi dichiarato in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la camera di sicurezza della caserma di via Appuntato Carmine della Sala dove è stato trattenuto fino alla mattinata odierna quando è stato processato con rito direttissimo dal Tribunale di Ferrara che lo ha condannato alla pena di 5 mesi di reclusione e ad 800,00 Euro di multa, con sospensione della pena.

La donna acquirente, invece, è stata segnalata alla locale Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.