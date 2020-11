PORTOMAGGIORE: Denunciato per lesioni

Visite: 69





Verso le ore 20:00 di ieri una pattuglia del N.O.R.M. della Compagnia di Portomaggiore, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è intervenuta in quella via Vittorio Emanuele per una lite in strada tra due cittadini marocchini. Sul posto gli operanti hanno appurato che, a seguito di banali screzi, acuiti dalla smodata assunzione di bevande alcoliche, uno dei due aveva minacciato l’altro con una bottiglia colpendolo altresì al volto con un violento pugno, tanto da rendesi necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona.

Questa mattina i suddetti militari, una volta terminati gli accertamenti sul luogo dell’evento, acquisite le testimonianze ed ottenuto il referto del Pronto Soccorso, hanno denunciato l’aggressore in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara per i reati minaccia aggravata e lesioni personali gravi, avendo egli minacciato la vittima con una bottiglia nonché procurato volontariamente un “trauma facciale con frattura ossa nasali” giudicato guaribile in 25 giorni s.c..