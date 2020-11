LA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEI DEBOLI E DEI BISOGNOSI – CONTROLLI SULLE MISURE DI SUSSIDIO PUBBLICO DESTINATE ALLE FAMIGLIE ED ALLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA DA COVID- 19

Visite: 270





Per difendere le famiglie, i lavoratori, gli imprenditori e i professionisti che hanno subito

un effettivo danno e continuano a versare in uno stato di crisi, il Comando Provinciale

della Guardia di Finanza di Ferrara, sta mettendo in atto una serie di attività per scoprire

eventuali illeciti nella percezione delle “misure di sostegno” introdotte dal Governo per far

fronte alla crisi in atto e contenere gli effetti negativi sul tessuto economico e sociale.

La Guardia di Finanza di Ferrara, che sta adeguando il proprio dispositivo di vigilanza

sempre con lo scopo di sostenere l’economia sana della provincia ferrarese ha avviato,

già da tempo, tramite i propri Reparti presenti sul territorio, mirate azioni di servizio tese

ad individuare quei furbetti che danneggiano, soprattutto, i reali bisognosi delle “misure di

sostegno” alla famiglia, al lavoro, alla liquidità, sulla base degli elementi raccolti

attraverso le interrogazioni delle banche dati in uso e di quelli pubblicamente disponibili.

Per l’avvio dei controlli sui “buoni spesa”, sono stati già richiesti a diversi Comuni della

provincia gli elenchi di coloro, oltre 6.500, che hanno usufruito della particolare misura di

sostegno alla famiglia. Le Fiamme Gialle ferraresi, sulla base degli elenchi forniti e degli

incroci dei dati elaborati attraverso le “banche dati” in uso, hanno finora analizzato oltre

500 autodichiarazioni diverse centinaia di autodichiarazioni presentate dai beneficiari

che devono certificare, oltre allo stato di bisogno, di essere in possesso di vari requisiti,

fra i quali, ad esempio: aver subito una riduzione significativa del proprio reddito familiare;

avere a carico nel proprio nucleo familiare minori e/o anziani; avere un’ISEE al di sotto

delle soglie per accedere alle prestazioni sociali agevolate; avere disponibilità liquide non

superiori a un determinato importo (dai 6.000 € ai 10.000 €); essere disoccupati o

inoccupati o essere stati messi in cassa integrazione; aver sospeso la propria attività

commerciale a artigianale.

La particolare la misura di sussidio alle famiglie è stata introdotta con l’Ordinanza del

Capo di Protezione Civile nr. 658 del 29 marzo 2020, con la quale sono stati stanziati

ingenti fondi a favore dei Comuni, rimettendo agli stessi l’individuazione dei criteri di

assegnazione, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali quali il

sostentamento per l’acquisto di alimenti e farmaci.

Le irregolarità finora scoperte sulle centinaia di posizioni analizzate (30 sono i casi

irregolari accertati, distribuiti nei Comuni di Argenta, Bondeno, Ferrara, Fiscaglia,

Portomaggiore e Terre del Reno), riguardano le false attestazioni in ordine alla riduzione

dei redditi percepiti (condizione in realtà mai verificatasi), all’ammontare delle disponibilità

liquide sui conti correnti del nucleo familiare (in alcuni casi ben superiori alle soglie

variabili stabilite in autonomia dai Comuni per l’ottenimento del contributo), alla

percezione di altre tipologie di sussidio quale il reddito di cittadinanza (condizione

omessa), presentate dalle persone che hanno redatto le domande di sussidio per loro e

per il rispettivo nucleo familiare.