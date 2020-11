MATTARELLI: BILANCIO CONSOLIDATO 2019 COMUNE DI CENTO, IL RE È NUDO

Visite: 53

COMUNICATO STAMPA BILANCIO CONSOLIDATO 2019 del COMUNE DI CENTO

Con Delibera di Giunta n. 221 del 05.11.2020 …assente l’assessore Barbieri , l’amministrazione TOSELLI ha approvato il bilancio consolidato 2019 , il quarto del suo mandato . INNANZITUTTO SI EVIDENZIA IL DISASTRO DI ENTE TERRITORIO aggravato dalla gestione superficiale del sindaco TOSELLI (più volte da me segnalato anche con due esposti alla corte dei conti, nel 2015 e nel 2018 ) a pag. 11 della nota integrativa :“

Si ritiene importante osservare che, a seguito delle verifiche illustrate nel precedente paragrafo relativo alla definizione del Gruppo e del Perimetro di Consolidamento, rispetto all’esercizio 2018 è stato escluso l’ENTE TERRITORIO FIERA E MANIFESTAZIONI SRL in quanto né il bilancio 2018 né il bilancio 2019 sono stati approvati e, nonostante i solleciti, non è stato comunicato alcun dato di preconsuntivo. Tale esclusione inficia il confronto temporale dei valori consolidati del 2019 con quelli del 2018. Nonostante tale disallineamento si è ritenuto di proporre, comunque, il confronto temporale tra i due esercizi nella consapevolezza è necessaria “

Il bilancio consolidato 2019 ….presenta dal lato conto economico un risultato positivo di 0,72 milioni di € ( 0,95 milioni di € nel 2018 , 1,157 milioni di € nel 2017 ) prodotto da 46,2 milioni di proventi positivi derivanti dalle tasse e dalla vendita dei servizi effettuati dalle aziende controllate dal comune rimaste nel consolidato ( CMV SERVIZI SRL, CMV ENERGIA E IMPIANTI SRL ( parzialmente ) , CLARA SPA . I proventi erano 65 milioni nel 2018 prima della cessione parziale in favore di HERA SPA . La suddivisione principale dei proventi positivi è la seguente : 13,4 milioni di TASSE 9,7 milioni da trasferimenti 3,6 altri ricavi 19,1 milioni di ricavi delle vendite delle partecipate del comune . Le voci principali dei componenti negativi è la seguente : 5 milioni di acquisti 20,5 milioni di prestazioni 10,1 milioni di costo del personale 1,3 milioni di oneri finanziari . Il consolidato 2019 vede dal lato patrimoniale passivo una RIDUZIONE dei debiti a 41,6 milioni da 64,4 milioni del 2018 contro i 75,2 milioni di debiti 2017. La riduzione è dovuta al calo dei debiti verso fornitori delle partecipate cedute mentre i debiti del COMUNE incidono per oltre 20 milioni, tutti mutui , oltre ad un contenzioso con la stessa CMV SERVIZI SRL sui lavori del cimitero di cento per ben 1.350.000€ . La situazione patrimoniale vede un aumento del patrimonio netto dovuto alla rivalutazione delle opere d’arte di proprietà dell’ente . Pertanto il patrimonio netto del comune di cento contabilmente ammonta a 168,4 milioni . La liquidità in banca al 31.12.2019 è di 12,3 milioni . Il TOTALE ATTIVO È DI 245,8 milioni, bilanciato da un PATRIMONIO NETTO di 168,4 milioni , 41,6 milioni di debiti , 33 milioni di ratei e altre voci minori . CONSIDERAZIONI FINALI. IL COMUNE È PROPRIETARIO ORMAI SOLO DI CMV SERVIZI SRL. amministrata dal amico del sindaco Avv. Maccaferri, la quale ha un bilancio 2019 strutturalmente insostenibile , ed organizza il carnevale . Il patrimonio del comune sembra forte di 168 milioni , ma è sostanzialmente inutilizzabile ( opere d’arte invendibili , fabbricati e beni demaniali ) .I debiti per MUTUI sono invece tutti da pagare e incideranno ancora per vent’anni , compreso il debito fatto per il palazzetto. LE AREE INDUSTRIALI DISMESSE ( ex sim Bianca , ex pesci , ex cinema ) nel degrado più assoluto .LE ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE DA TASSE e SERVIZI ( meno di 15 milioni ) non coprono le spese correnti .Ente territorio ha un buco di mezzo milione di euro .I fondi assegnati per la ricostruzione post TERREMOTO, ancora da utilizzare ed i palazzi pubblici principali ( municipio , teatro , pinacoteca , palazzo del registro ) FERMI al 2012. Le frazioni pressoché abbandonate a loro stesse. LA GIUNTA TOSELLI È LA PIÙ NUMEROSA DI SEMPRE .PERTANTO CHIEDO AL SINDACO DI RITIRARSI IN BUON ORDINE MA COME FARÀ ( come promesso ) A RIDURRE LE TASSE E LE IMPOSTE AI CITTADINI PRIMA DELLA FINE INGLORIOSA DEL SUO MANDATO STANTE LA SITUAZIONE DI BILANCIO ?

MARCO MATTARELLI, CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO