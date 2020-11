ALAN FABBRI: ” Bonaccini revochi l’ordinanza restrittiva che si somma a quella del Governo e ci penalizza rispetto alle altre Regioni”

Visite: 895

“Il motivo dell’emanazione dell’ultima ordinanza regionale concordata con tutti i sindaci aveva un unico scopo: evitare la zona arancione”. E’ Alan Fabbri, sindaco di Ferrara che precisa: “ma oggi credo che non abbia più ragione di esistere perchè il governo ha scelto deliberatamente di non ascoltarci e di non apprezzare i nostri sforzi. Attualmente, come vi dicevo ieri, siamo una regione che è doppiamente penalizzata. Sia dalle restrizioni proprie della zona arancione sia da quelle dell’ordinanza regionale. Chiedo quindi alla Regione e al Presidente Stefano Bonaccini di fare nuovamente il punto della situazione e di valutare la revoca dell’ ultima ordinanza regionale che ci pone in uno scenario più restrittivo rispetto a quello di altre regioni con il nostro stesso colore”.