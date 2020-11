IL LIONS CLUB DI CENTO DONA 12 CASCHI PROTETTIVI all’associazione nazionale Carabinieri Nucleo Cinofilo

Visite: 371

L’associazione nazionale Carabinieri Nucleo Cinofilo esprime un sentito ringraziamento al Lions club di Cento per il regalo di 12 caschi protettivi. L’ANC è impegnata quotidianamente in attività di informazione e osservazione sul territorio e l’obiettivo è una collaborazione a 360° con le istituzioni. L’attenzione che le istituzioni e in questo caso il Lions Club riserva all’ANC testimoniano la bontà dell’impegno ed è stimolo a proseguire e a fare ancora di più è meglio.

