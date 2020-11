Visite: 362

LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI FERRARA I contagi non si fermano, altri 154 casi in provincia di Ferrara, purtroppo e’ costante la crescita dei positivi in provincia di Ferrara. Si registrano anche due decessi, un uomo e una donna entrambi ospiti di due strutture residenziali di Ferrara. In Regione i positivi sono 2.822 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.562 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 22,5%, rispetto al 12,3% registrato ieri.I TAMPONI REFERTATI OGGI SONO STATI 671 DI CUI RISULTATI POSITIVI 154 (di cui 8 di persone residenti a Terre del Reno)Positivi suddivisi per comune di residenza:2 Argenta, 2 Bondeno, 17 Cento, 3 Codigoro, 6 Comacchio, 3 Copparo, 68 Ferrara, 2 Fiscaglia, 3 Lagosanto, 2 Masi torello, 1 Ostellato, 22 Poggio Renatico, 3 Portomaggiore, 1 Riva del Po, 8 TERRE DEL RENO, 6 Vigarano, 5 da fuori provincia.Ricoveri all’ospedale di Cona nella giornata di ieri: 1 in reparto sospetti (Argenta), 7 in reparto Covid + ( 2 Ferrara, 2 Cento, 1 Argenta, 1 Fiscaglia, 1 Portomaggiore), 1 in terapia intensiva (Argenta).Dimessi all’ospedale di Cona nella giornata di ieri: 1 (Mesola).Tamponi refertati (negativi): 517Persone entrate in isolamento domiciliare: 123Persone entrate in sorveglianza telefonica: 0Persone uscite dall’isolamento domiciliare: 404.