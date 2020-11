Orientamento scolastico, il vicesindaco Maccaferri: “La modalità on line di Orienta Cento è stata un successo inaspettato”

Visite: 37





E’ stato un successo enorme e non scontato la seconda edizione di “OrientaCento”, la Fiera dell’Orientamento che dal 9 all’11 novembre si è svolta solo in modalità on line, coinvolgendo sia gli studenti delle classi IV e V delle Scuole Superiori di Cento, Ferrara e Argenta e tutti i giovani interessati all’iniziativa.

Le conferenze svolte nelle tre mattine della Fiera sono state 20 e tutte dedicate ad approfondire le possibili scelte post-diploma. Gli studenti connessi sono stati 5000. Gli indirizzi di studio universitario più seguiti sono stati quelli di Medicina, le Professioni sanitarie e psicologia. Fra le proposte non accademiche hanno suscitato grande interesse i corsi di formazione professionale e le opportunità di studio, volontariato e lavoro all’estero.

Ogni pomeriggio, inoltre, “OrientaCento” ha proposto ventuno testimonianze e diverse esperienze di laboratorio. Seminari a cui hanno partecipato circa 360 (trecentosessanta) giovani del territorio centese che hanno potuto confrontarsi con professionisti di vari settori (dalla medicina al giornalismo, dalla psicologia all’arte) e si sono messi in gioco attraverso simulazioni di colloqui di lavoro, stesura del proprio Curriculum Vitae e altre attività di pro working. I laboratori saranno riproposti anche nelle giornate del 18, 19, 25 e 26 novembre e coinvolgeranno prettamente i giovani residenti nel territorio ferrarese.

“OrientaCento 2020” è stato possibile grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cento, ma il valore aggiunto è stato indubbiamente apportato dall’impegno e la professionalità del gruppo di lavoro, composto da AECA, Centoform, Informagiovani del Comune di Cento e Bangherang APS, che insieme ai partner del progetto hanno saputo realizzare un’edizione impeccabile sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti.

Il vicesindaco Simone Maccaferri esprime molta soddisfazione l’edizione appena conclusa di ‘Orienta Cento’ perché “nonostante si sia svolta solo in modalità on line è stato comunque un grande successo. Forse addirittura inaspettato, considerato i numeri entusiasmanti di questa edizione per la prima volta presente solo via web. Questo ci rende orgogliosi del percorso svolto, che ha visto incentrare le politiche giovanili dell’amministrazione comunale sui temi del lavoro, dell’orientamento e delle opportunità di crescita”.