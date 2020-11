INPS EMILIA ROMAGNA: ATTENTI ALLE TRUFFE

Visite: 594

La Direzione regionale INPS avvisa che sono pervenute segnalazioni di truffa nei confronti degli utenti in attesa dell’indennità COVID-19, annunciando di avere emesso un bonifico a vostro favore e di accedere al link allegato alla mail per aggiornare i dati anagrafici e le coordinate bancarie. La Direzione INPS Emilia Romagna invita quindi gli utenti ad ignorare tutte le email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Istituto. L’INPS non invia in nessun caso mail contenenti link cliccabili. Tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili accedendo al portale istituzionale.

