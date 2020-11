Finale Emilia, beve un caffè davanti al bar: multa di 400 euro. Stessa sanzione alla barista e chiusura per 5 giorni

Visite: 3075

Beve un caffè davanti al bar: multa di 400 euro. Stessa samzione amministrativa al barista. Conto salatissimo, di 800 euro, quello presentato dalla Polizia Locale a un avventore di un bar del centro di Finale Emilia.

Le norme anti Covid prevedono che in zona arancione – come lo siamo noi adesso – i bar possano fare solo consegna a domicilio o asporto, non ci si può fermare neanche quel minuto necessario che serve a bere un caffè, nè al bancone, nè davanti al locale. Per questo il cliente è stato sanzionato di 400 euro. Peggio è andata alla barista: anche per lei multa di 400 euro e chiusura del locale per cinque giorni. Fonte Sulpanaro.net

