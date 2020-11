CENTO: Giunta e covid, il sindaco redistribuisce alcune deleghe a causa dell’emergenza

Visite: 569

L’emergenza covid induce il sindaco Fabrizio Toselli a redistribuire alcune deleghe agli assessori della giunta e per questo, come cita l’atto che ha effetto immediato <<ritenuta necessaria una ridistribuzione delle deleghe in essere, ai fini di un buon andamento e di una giusta sovrintendenza dei servizi comunali, in particolare ai fini di unificare le materie e le funzioni connesse all’emergenza>> ha decretato che:

A MACCAFERRI SIMONE – VICESINDACO ed assessore comunale, vanno le deleghe:

Attività Produttive – Commercio

Agricoltura e Formazione Professionale

Fondi Europei

Attività Sportive

A FORTINI MATTEO assessore comunale, vanno le delega:

Bilancio, Finanze, Tributi, Controllo di Gestione

Servizi ai Cittadini

Servizio Sistemi Informativi

Comunicazione e Promozione Territorio

Rapporti con le Società Partecipate

Politiche Giovanili

A BORGATTI GRAZIA assessore comunale restano le deleghe con le seguenti:

Politiche Sociali

Servizi alla Persona

Politiche sulla Famiglia

BARBIERI MARIACRISTINA assessore comunale, restano le deleghe con le seguenti funzioni:

Personale e Sviluppo risorse Umane

Gemellaggi e Servizi Bibliotecari

Pari Opportunità

Affari Istituzionali e Legali

LABIANCO ANTONIO Assessore comunale, vanno le deleghe alle seguenti funzioni:

Polizia Municipale

Sicurezza

Legalità

Viabilità e Mobilità

MELLONI ANDREA assessore comunale, vanno le deleghe alle seguenti funzioni:

Lavori Pubblici e Patrimonio

Edilizia Scolastica

Edilizia Privata e Pianificazione del Territorio

Ricostruzione

MELLONI ELENA Assessore comunale, restano le deleghe con le seguenti funzioni:

Servizi Culturali

Turismo

Bande Musicali

In capo al sindaco rimangono:

POLITICHE AMBIENTALI – IGIENE PUBBLICA E SANITA’- PROTEZIONE CIVILE (da Labianco) – VOLONTARIATO (da Matteo Fortini) – TEATRO e PUBBLICA ISTRUZIONE

Il decreto prevede inoltre che qualsiasi altra materia, non conferita con delega ai singoli assessori, rimane in capo al sindaco.

Fabrizio Toselli, inoltre, ha modificato anche le deleghe assegnate ai consiglieri comunali per essere coadiuvato nell’esame e nello studio di problemi e nella presentazione di eventuali proposte per questo al presidente del consiglio comunale MATTO VERONESI va la delega alla Protezione civile, al consigliere STEFANO PARRO va la delega all’Igiene pubblica e sanità, al consigliere MARK ALBERGHINI va la delega al Teatro .

Deleghe, queste ultime, che saranno comunicate al Consiglio comunale nella prossima seduta.

