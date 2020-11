PIEVE DI CENTO: “Archiproducts Design Awards 2020 – Winner”

Visite: 227



L’innovativo progetto di design Luxury di Officinarkitettura® vincitore con “Buddha” nella

categoria Finiture, del prestigioso premio internazionale Archiproducts Design Awards

2020”.

La giuria composta da studi di architettura internazionali tra cui Zaha Hadid Architects,

Micheal Anastassiades, Piero Lissoni, Mecanoo, agenzie di comunicazione, giornalisti e

fotografi di architettura, ha valutato oltre 750 proposte provenienti da tutto il mondo e ha

scelto il meglio del meglio per originalità, innovazione e sperimentazione.

L’edizione 2020 è stata lanciata con ancora più entusiasmo che mai, l’intento sincero era

quello di incoraggiare e sostenere gli sforzi che, in questo momento, richiedono

un’incredibile determinazione, ingegnosità e sacrificio.

I prodotti vincitori rappresentano un quadro aggiornato delle tendenze attuali, in una vasta

gamma di settori.

La selezione eterogenea dei vincitori comprende affermate aziende del Made in Italy e

marchi emergenti.

Officinarkitettura® è tra i vincitori nella categoria Finiture.

Un importante riconoscimento per una realtà Italiana che ha deciso di lavorare nel pieno

rispetto dell’ambiente, creando prodotti unici nel suo genere, con l’ausilio di artisti,

decoratori e designer che amano creare ogni giorno pezzi unici, vere e proprie opere

d’arte.

Il progetto “Buddha” è stato ideato e realizzato dall’architetto bolognese Andrea

Bernagozzi in pieno lockdown, quasi di getto, dopo la creazione del prototipo si è passati

alla fase delle grandi lastre vincitrici del premio.

Non più una piastrella, ma una grande lastra decorata manualmente su base kerlite® e

impreziosita con l’oro e l’ausilio della resina liquida, che aumenta la percezione dei colori e

dell’oro.

Un modo per inserire l’arte nel mondo dell’interior design, superfici artistiche versatili per

tutte le destinazioni.

Officinarkitettura® è un brand italiano con sede operativa a Pieve di Cento (BO) che si

occupa di creare e produrre soluzioni di design per il wall covering in maniera artigianale e

sartoriale, utilizzando carta da parati, fibra di vetro, tessuto fono assorbente e grandi lastre

di kerlite® decorate con tecnologia digitale a freddo e finitura manuale.

